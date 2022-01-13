مصدر أمني يكشف عن استهداف 'وكر مهم' شمالي بغداد

2022/01/13 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، الخميس، عن استهداف "وكر إرهابي مهم" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طيران القوة الجوية العراقية ركز على وكر ارهابي مهم ضمن شاطئ التاجي".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، قبل قليل، عن معالجة أحد الأهداف المهمة لتنظيم داعش شمالي بغداد.

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