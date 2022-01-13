2022/01/13 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن معالجة أحد الأهداف المهمة لتنظيم داعش شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طيران القوة الجوية العراقية يعالج أحد الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد".

ولم تذكر الخلية في بيانها المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن معالجة هدف مهم لـ'داعش' شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن معالجة هدف مهم لـ'داعش' شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).