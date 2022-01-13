2022/01/13 | 00:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -RM4ITggVxE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل ماجد السامرائي : الاحزاب التي ترفع شعارات طائفية فشلت بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل ماجد السامرائي : الاحزاب التي ترفع شعارات طائفية فشلت بالانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).