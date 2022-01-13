السيسي: قلت للسفيرة الأمريكية في 2011 الإخوان

2022/01/13 | 00:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن الشعب المصري لا يقبل أن يحكم بالقبضة الأمنية.

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