وفاة أحد اقارب صدام حسين وحارسه الشخصي

2022/01/13 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افادت وسائل الاعلام، الاربعاء، بوفاة المرافق الاقدم لرئيس للرئيس السابق صدام حسين، "ارشد ياسين" في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت وسائل الاعلام: "اللواء ارشد ياسين احد اقارب رئيس النظام البائد صدام حسين واحد حراسه الشخصيين توفي في العاصمة القطرية الدوحة عن عمر يناهز 71 عاماً".

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