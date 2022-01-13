فندق مخصص للإبل في السعودية

2022/01/13 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صياهد‭ ‬رماح‭ (‬السعودية‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حظيت‭ ‬الإبل‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬السعودي‭ ‬عمير‭ ‬القحطاني‭ ‬بعناية‭ ‬فائقة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الإبل‭ ‬السنوي‭ ‬بالمملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬الثرية،‭ ‬بعد‭ ‬إقامتها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬فندق‭ ‬مخصص‭ ‬لرعاية‭ ‬الجمال‭ ‬وخدمتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬ ففي‭ ‬مقابل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬دولار‭ ‬لليلة‭ ‬الواحدة،‭ ‬تمتعت‭ ‬الإبل‭ ‬بخدمات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬التنظيف‭ ‬والحلاقة‭ ‬والتدفئة‭ ‬والحليب‭ […]

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