التلسكوب الفضائي الأوربي يكتشف كوكباً على شكل كرة ركبي

2022/01/13 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أتاح‭ ‬التلسكوب‭ ‬الفضائي‭ ‬الأوروبي‭ “‬كيوبس‭” ‬المخصص‭ ‬لمراقبة‭ ‬الكواكب‭ ‬الخارجية‭ ‬الكشف‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬كوكب‭ ‬ذي‭ ‬شكل‭ ‬مشوّه‭ ‬يشبه‭ ‬كرة‭ ‬الركبي،‭ ‬بفعل‭ ‬تأثير‭ ‬الجذب‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬بسبب‭ ‬نجمه‭.‬يقع‭ ‬الطائر‭ ‬النادر‭ ‬المسمى‭ ‬WASP‭-‬103b‭ ‬ضمن‭ ‬كوكبة‭ ‬هرقل،‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬متواضعة‭ ‬جداً‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬1800‭ ‬سنة‭ ‬ضوئية‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الشمسية‭.‬ وكان‭ ‬فريق‭ […]

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