مقلع صخري بريطاني يستحيل ملجأ للطيور المهددة

2022/01/13 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيريث‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحوّل‭ ‬مقلع‭ ‬صخري‭ ‬قرب‭ ‬كامبريدج‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إنكلترا‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنوات‭ ‬إلى‭ ‬محمية‭ ‬طبيعية‭ ‬واسعة‭ ‬تشكل‭ ‬ملاذا‭ ‬آمنا‭ ‬لأنواع‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬المهددة‭.‬ وتتمتع‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الرطبة‭ ‬الشاسعة‭ ‬المليئة‭ ‬بالبرك‭ ‬والقصب‭ ‬والمرشحة‭ ‬لتصبح‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬وحتى‭ ‬أوروبا،‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لطيور‭ ‬الواق‭.‬ فهذا‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ […]

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