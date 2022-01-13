الكاظمي يعود الى النجف وسيطاً بين الصدر والإطار الشيعي

2022/01/13 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬النجف‭ ‬الاشرف‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ عاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬مجددا‭ ‬امس‭ ‬الاربعاء‭ ‬النجف‭ ‬والتقى‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬وساطة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعي،‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬اجراه‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬مع‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬زعيم‭ ‬الفتح‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬بلورة‭ ‬الأفكار‭ ‬نحو‭ ‬بزوغ‭ ‬حكومة‭ ‬وطنية‭ ‬تلبي‭ ‬شروط‭ ‬الصدر‭ […]

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