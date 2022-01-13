اقطاعيات وزارية تنتظر الاصلاح

2022/01/13 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام زيارات‭ ‬الوزراء‭ ‬الى‭ ‬المحافظات‭ ‬لمتابعة‭ ‬مشاريع‭ ‬دوائرهم‭ ‬باتت‭ ‬قليلة‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬الندرة‭.‬يوحي‭ ‬المشهد‭ ‬ان‭ ‬المحافظات‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬ملك‭ ‬صرف‭ ‬لمجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تدري‭ ‬تلك‭ ‬المجالس‭ ‬كيف‭ ‬تسير‭ ‬شؤون‭ ‬المديريات‭ ‬المتخصصة‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بوزارات،‭ ‬والصلات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعتمد‭ ‬كتابنا‭ ‬وكتابكم‭ ‬وما‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬تسويف‭ ‬وتغييب‭ ‬لحقاق‭ ‬الواقع‭ ‬الميداني‭ ‬الذي‭ ‬من‭ […]

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