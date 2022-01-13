تطور جديد في ملف مقتل عائلة بريطانية من أصول عراقية في فرنسا 2012

2022/01/13 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرونوبل‭ (‬فرنسا‭)‬‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬لندن‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬تطور‭ ‬جديد،‭ ‬كان‭ ‬نتيجة‭ ‬لاتصالات‭ ‬امنية‭ ‬وقضائية‭ ‬بين‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬سبقت‭ ‬بريكست‭ ‬،‭ ‬ ‭ ‬أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬مشتبها‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬عائلة‭ ‬بريطانية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012،‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬مؤشرا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدّم‭ ‬على‭ […]

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