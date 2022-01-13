بدنا المخطوفين ..! - مريم نجمه

2022/01/13 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه بدنا المعتقلين ..!؟ بِدنا المعتقلين , يللي بالآلاف ويلّي بالعتمة والأقبية والسجون والأمراض والذل والقتل والتعذيب الوحشي اليومي أكثر من 12 سنة ....



جريمتهم , أنهم نادوا بالحرية ..



أو ساروا بالمظاهرات السلمية بالورود والأغاني ..بَدنا المخطوفين , منذ عشرات السنين لم يعرف عنهم شيئاً رواد وناشطي ومسعفي ومنظمي ومؤيدي الثورة ( الضرورة ) ..



في مقدمتهم :- المطران والعالم اللاهوتي ......





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