ريال مدريد يتغلب على برشلونة بثلاثية ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني

2022/01/13 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق ريال مدريد الفوز على غريمه التقليدي برشلونة، بنتيجة (3-2) مساء الأربعاء، على ملعب الملك فهد في المملكة العربية السعودية.وسجل الأهداف لريال مدريد فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وفيدي فالفيردي في الدقائق 25 و72 و98، بينما سجل لبرشلونة لوك دي يونج وأنسو فاتي في الدقائق 83.وبتأهل ريال مدريد، يضرب الميرنجي موعدًا في النهائي مع الفائز بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

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