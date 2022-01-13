2022/01/13 | 01:10 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو: متظاهرون يرفضون محافظ النجف الجديد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: متظاهرون يرفضون محافظ النجف الجديد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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