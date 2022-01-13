نائب عن النجف: لن نسمح بتمرير محافظ تابع للاحزاب

2022/01/13 | 01:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض النائب عن محافظة النجف، المستقل هادي السلامي، اليوم، تنصيب محافظ النجف الجديد، ماجد الوائلي.وكتب السلامي على صفحته في فيسبوك، وتابعته “أيرث نيوز”: “نحن والجمهور لا نسمح بتمرير محافظ تابع للاحزاب، النجف واهلها من يختار المحافظ”.وافاد مصدر سياسي، في وقت سابق، بان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كلف ماجد الوائلي، وهو […]

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