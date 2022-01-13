قصيدة: قال الحَجَرُ للرصاصة - محمد عمارة تقي الدين

2022/01/13 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين شعر دكتور محمد عمارة تقي الدين ( في ذكرى انتفاضة الحجارة: مشهد مُتخيّل لحوار بين حجر في يد طفل فلسطيني ورصاصة بسلاح جندي صهيوني)قال الحجرُ للرصاصة أنتِ سلاح الجبناءأمَّا أنا فبِيدّ طفل فلسطيني أعزل أغدو أنبل النبلاءيُكسِبني عَرَقُ يديه الصغيرتين رائحة ع ......





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