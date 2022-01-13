تشيلسي يتخطى توتنهام ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة

2022/01/13 | 02:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأنجز تشيلسي مهمة بلوغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه مساء الأربعاء، على مضيفه توتنهام (1-0)، في إياب الدور نصف النهائي. وسجل أنتونيو روديجر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين.

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