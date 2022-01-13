2022/01/13 | 02:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعلام الأمني: تنفيذ ضربة جوية ثانية على ما تبقى من المجموعة الإرهابية شمالي بغداد » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 02:35

واع/

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