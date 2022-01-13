2022/01/13 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت السلطات الإماراتية، السيطرة على حريق وقع في منطقة جبل علي الصناعية.وقال مكتب دبي الإعلامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق محدود في أحد الكابلات الكهربائية بمنطقة صناعية في جبل علي".وأضاف: " لم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث".وكانت منطقة جبل علي قد شهدت حريقا في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021 لم يسفر أيضا عن إصابات كذلك.يذكر أن منطقة جبل علي تعتبر الشريان الصناعي الرئيسي في دبي بالإضافة أهميته على المستويين التجاري والاقتصادي للإمارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني الإماراتي يعلن اندلاع حريق في جبل علي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني الإماراتي يعلن اندلاع حريق في جبل علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).