أمانة مجلس الوزراء توعز باستكمال كورنيش الناصريَّة

2022/01/13 | 04:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: نجلاء الخالدي

أوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى صندوق إعمار ذي قار باستكمال العمل في المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش الناصريَّة، بينما أنذرت المحافظة المتجاوزين على نهر الفرات الذين يعرقلون مشروع الكورنيش .



وقال مدير المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار كاظم صبار لـ"الصباح": إنَّ "لجنة تابعة للأمانة العامة في مجلس الوزراء تتابع سير العمل في مشروع تطوير كورنيش الناصرية الذي يمتد من جامعة ذي قار حتى حدود الجسر الكونكريتي في المحافظة. وأوضح صبار أن محافظة ذي قار انذرت المتجاوزين على نهر الفرات والذين يعرقلون مشروع الكورنيش الأمر الذي أدى إلى تأخر سير العمل فيه.

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