2022/01/13 | 07:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعهدّدت الولايات المتّحدة الخميس بفرض عقوبات على القادة الصوماليين إذا أرجئت الانتخابات التشريعية مجدداً في بلدهم الغارق في أزمة سياسية وفوضى أمنية.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر إنّ "الانتخابات في الصومال تأخّرت أصلاً أكثر من عام عن موعدها".وأضافت أنّ "الولايات المتّحدة مستعدّة لاتّخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إجراءها إذا لم يتم احترام الجدول الزمني الجديد الذي حدّده المنتدى الاستشاري الوطني". وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي وحكّام ولايات البلاد اتّفقوا مساء الأحد على إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 25 شباط/فبراير.وتتكرّر التوتّرات بين روبلي والرئيس محمد عبد الله محمد الملقب فارماجو، لا سيّما بسبب تنظيم هذه الانتخابات.وأثار التصعيد الأخير بين الرجلين مخاوف من أن يتحوّل النزاع بينهما إلى عنف واسع النطاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتّحدة تهدّد الصومال بعقوبات إذا أرجئت الانتخابات مجدداً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتّحدة تهدّد الصومال بعقوبات إذا أرجئت الانتخابات مجدداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).