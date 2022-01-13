المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام التقليدية في المجتمع. - غادة محمود عبد الحميد

2022/01/13 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غادة_محمود_عبد_الحميد مقدمةتختلف عملية الاتصال تبعاً لاختلاف المجتمعات كونها تتأثر بالقيم والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة بالمجتمع، وتتغير فعالية وتأثير وسائل الاتصال في المجتمعات أيضاً وفقاً لتلك المتغيرات، ولعل هذا هو ما يفسر اختلاف رؤى القائمين بعملية الاتصال والدارسين لها اختلافاً كان له أثره الواضح في تعدد نظريات الاتصال والإعلام.ووفقاً لبعض الباحثين فإن هناك أربع نظريات تسيط ......





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