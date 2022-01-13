السعودية.. تحذير في 11 منطقة استعدادا لأمطار وثلوج تبدأ اليوم الخميس

2022/01/13 | 07:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات السعودية، الأربعاء، من أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 11 إمارة ومنطقة بالمملكة تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى السبت.

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