2022/01/13 | 07:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية من انقاذ وتحرير طفلة علقت في "فرامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. طفلة تعلق في "فرامة" والدفاع المدني ينشر صور تحريرها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. طفلة تعلق في "فرامة" والدفاع المدني ينشر صور تحريرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).