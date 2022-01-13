القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات في الديوانية

2022/01/13 | 07:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على أحد المطلوبين بتهمة تجارة المخدرات في محل تواجده”.وأضافت انه “وجد بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة فضلا عن […]

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