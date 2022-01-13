منظمة الصحة تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا حول العالم

2022/01/13 | 08:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” حول العالم قفزة حادة، حيث لامس هذا المؤشر 3.4 مليون حالة حسب معطيات منظمة الصحة العالمية.وقالت منظمة الصحة العالمية، في إحصائية جديدة نشرتها يوم أمس الأربعاء، انها “سجلت 3.395 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم، مقارنة مع 1.738 مليون حالة في بيانات […]

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