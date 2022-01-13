غسان كنفاني(أيقونة الأدب المقاوم) - غسان ابو نجم

2022/01/13 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_ابو_نجم أن تمسك قلما متمردا على احرف اللغة وتطلق العنان لفكرك الذي لم تتسع له قواميس الجبناء فأنت كتيبة من المقاتلين تقتل الاعداء بالكلمة وتنتج وعيا ثوريا يترجم في فكر مقاوم وتغدو الفكرة اشد فتكا من مخزن عتاد.لم يكن غسان هذا الشاب اليافع وصاحب الذهن الحاضر والمتوهج يدرك ماذا ستكون نتائج كتاباته على مسيرة الادب العربي المعاصر و ربما لم تسعفه الحياة القصيرة بحسابات السنين أن يرى نتاج وتأثير انتاجه ع ......





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