ضد التنخب - المنصور جعفر

2022/01/13 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يكافح هذا النص مرض تنخب السياسة، وتحول قيادة شؤونها إلى حالة نخبوية توجه فيها القيادة الجمهور أكثر مما يوجه جمهور كل مجال قيادته، بمقاومة مرض النخبوية بعرض بعض جذورها وحالاتها يهدف هذا النص إلى وقاية الفكر والنشاط الثوري من خطر هذا المرض.1- المشترك النخبوي في السودان والعالم:بحكم ظروف تاريخية ومجتمعية وسياسية صارت قمم حزب الكادحين في المناطق والعاصمة عرضاً وطولاً مليئة بأفضل ......





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