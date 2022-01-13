حاضرنا الضائع بين العلم والدين - حسين الوادعي

2022/01/13 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_الوادعي الذي يؤمن أن دينه كامل، وتشريعه كامل، ولغته كاملة، وعرقه كامل، وقبيلته كاملة، وموقعه الجغرافي كامل، وأنه يمتلك الحقيقة المطلقة والنهائية.



هذا الشخص..



هذا الشعب… سيعجز عن التغيير، وسيعجز عن الحياة، وسيعجز عن الاقتناع بأن من حق الآخرين أن يعيشوا حياة مختلفة عن حياته.مهما كانت حياته بائسة سيظل يؤمن أنه الأفضل، وسيظل مؤمنا بأهمية سحب الآخرين إلى القاع المظلم الذي يعيش فيه.في شط ......





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