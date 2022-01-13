لبنان.. محتجون يقطعون عددا من الطرق

2022/01/13 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأ محتجون بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق اللبنانية فجر اليوم الخميس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.وأفادت ​غرفة التحكم المروري​ التابعة لقوى الأمن الداخلي​، بقطع السير على جسر ‎المطار باتجاه السفارة الكويتية، وعلى طريق ‎المطار القديمة باتجاه المطار.ولفتت إلى “قطع السير على أوتوستراد ​شكا​ بالاتجاهين، بالإضافة إلى قطعه على ​الطريق […]

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محتجون يقطعون عددا من الطرق أولاً على ايرث نيوز.

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