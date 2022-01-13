مصر.. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 5.5%.. وخبراء يفسرون الأسباب

2022/01/13 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.5% خلال العام المالي الجاري 2021/2022

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