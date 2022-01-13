أنشيلوتي عن الكلاسيكو: عانينا خلال المباراة

2022/01/13 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن برشلونة لعب بشكل جيد، رغم الفوز بنتيجة (3-2) مساء يوم امس الأربعاء، على ملعب الملك فهد في المملكة العربية السعودية، بنصف نهائي السوبر الإسباني.وسجل الأهداف لريال مدريد فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وفيدي فالفيردي في الدقائق 25 و72 و98، بينما سجل لبرشلونة لوك دي […]

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