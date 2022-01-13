إليكم ما استهدفته بالشرق الأوسط.. جيش أمريكا يربط للمرة الأولى وزارة الاستخبارات الإيرانية بمجموعة تجسس نشطة

2022/01/13 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت القيادة الإلكترونية بالجيش الأمريكي، الأربعاء، تفاصيل أدوات قرصنة متعددة اشارت إلى أن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية استخدمتها ضد شبكات الكمبيوتر "في جميع أنحاء العالم".

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