ضربات جوية تستهدف موقع هام لداعش شمالي بغداد

2022/01/13 | 08:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية العراقية نفذت ضربة على المجموعة الارهابية المجرمة شمالي بغداد.

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