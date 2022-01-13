انتشال غوارق بحرية من قناة خور الزبير الملاحية في البصرة

2022/01/13 | 08:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت ملاكات قسم الإنقاذ البحري في وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الخميس، من انتشال الجزء الثاني لأحد الغوارق البحرية من قناة خور الزبير الملاحية.وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “أعمال قسم الإنقاذ البحري تسير بوتيرة جيدة وفي تصاعد مستمر”، مبيناً أن “رفع اجزاء […]

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