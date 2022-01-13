توظيف الأسطورة والواقعة التاريخية في بناء الأديولوجيا والخطاب الديني - عبد الكريم ناصر الجندي

2022/01/13 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الكريم_ناصر_الجندي التوظيف لصور الواقعة التاريخية أو الأسطورة في بناء أيديولوجيا النص المقدسلعل كثيرا مايتخلل النص القرآني صورا تحرك المخيلة عند المخاطبين سواء كانت صورا إخبارية عن الثواب والعقاب أو فكارا تؤسس لبناء فكري جديد , ونرى ذلك في صور الملذات والعذابات الآخروية , أو الصور الحسية المأخوذة من الأساطير والحكايات , فهل هذه الصور هي إنتاج وحي إبداعي ؟؟ أم لها أساس تاريخي في ثقاقة صاحب الخطاب ,والذي أعاد صياغ ......





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