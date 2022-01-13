توقعات عالمية بارتفاع النفط إلى 125 دولاراً خلال 2022

2022/01/13 | 09:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال بنك جيه بي مورجان إنه يتوقع أن يهبط فائض الطاقة الإنتاجية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مدار 2022 وهو ما يزيد مخاطر زيادة حادة في أسعار الخام.ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي أن ترتفع أسعار النفط لتصل إلى 125 دولارا للبرميل هذا العام و150 دولارا للبرميل في 2023، مضيفا “نرى اعترافا […]

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