بعد الفوز بلقب السوبر.. سانشيز: نحن نسير على الطريق الصحيح

2022/01/13 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد مهاجم إنتر ميلان أليكسيس سانشيز ، أن فريقه يسير على الطريق الصحيح بعد الفوز بلقب السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس، مساء الأربعاء، بنتيجة (2-1). وقال سانشيز في تصريحاته لشبكة "سبورت ميدياست": "الأبطال يظهرون هكذا، كلما لعبوا أكثر شعروا أنهم أفضل، ويمكنهم فعل شيء لا يستطيع أي شخص آخر القيام به".وأضاف سانشيز "لعبت ضد لاتسيو واعتقدت أنني سأشارك اليوم لأنني كنت في حالة جيدة، لكن المدرب اتخذ القرار بجلوسي على مقاعد البدلاء".وتابع أليكسيس "كنت جائعا وشعرت برغبة في الفوز بشيء ما الليلة، نحن نسير على الطريق الصحيح ومع اللاعبين المناسبين لنا، علينا الاستمرار على هذا النهج".وأردف "دائما أقول إن لدي شعور بأنني أسد داخل القفص، لم أكن ألعب، كونتي وصل ذات يوم وقال لي: لا أحد مثلك، كان يشركني في آخر 15 دقيقة ويقول إنني سأصنع الفارق، قلت له ضعني في وقت مبكر يمكنني إحداث الفارق أيضًا، هذا هو زئير الأسد".ومنح سانشيز إنتر لقب السوبر بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني، ونجح في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني في تسجيل هدف الفوز القاتل للنيراتزوري.

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