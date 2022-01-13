فنان من أصول أفريقية يبتكر عالمًا من مجسمات الليغو السوداء..ما السبب؟

2022/01/13 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم الفنان الكندي الغاني، إيكو نيماكو ببناء منحوتات متقنة باستخدام مكبعات الليغو السوداء فقط، فما السبب؟

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