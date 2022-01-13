الرشيد يصدر تنويهاً للمواطنين بشأن السلف والقروض

2022/01/13 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، تنويهاً للمواطنين بشأن السلف والقروض.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم): "الى كافه زبائن المصرف الكرام السلف والقروض مازالت متوقفه وسنعلن عنها حال الاطلاق، يرجى متابعة الصفحة الرسمية للمصرف".

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