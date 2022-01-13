سفير السعودية بلبنان يهاجم حزب الله و

2022/01/13 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، حزب الله اللبناني ملقيا الضوء على فشل خياراته السياسية.

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