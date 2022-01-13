واشنطن تسعى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

2022/01/13 | 09:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لعقوبات من الأمم المتحدة.

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