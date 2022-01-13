النزاهة: ضبط هدر للمال العام بقيمة 5 مليارات دينار في صحة الانبار

2022/01/13 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام في تشكيلات دائرة الصحَّة في الرمادي، مُبيّنةً أنَّ قيمة الهدر في المال العام بلغت (5,000,000,000) مليارات دينار.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “ملاكات مكتب تحقيق الأنبار التي انتقلت إلى (مختبر الصحة العامة – قسم الصيدلة […]

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