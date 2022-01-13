تراجع أسعار النفط بسبب “أوميكرون”

2022/01/13 | 10:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادسجلت أسعار النفط، الخميس، تراجعا ملحوظا وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطلب على المدى القريب مع ظهور حالات من نوع أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.30٪ لتستقر عند 84.41 دولارا للبرميل بعد ارتفاعها 1.3٪ امس الأربعاء.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس …

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