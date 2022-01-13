بسبب الضباب.. تعليق الرحلات الجوية في مطار البصرة

2022/01/13 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر مطلع في محافظة البصرة، اليوم الخميس، بتعليق الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي بسبب الضباب.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “تم تعليق الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي بسبب الضباب”.وأضاف أنه “سيتم ايتئناف الرحلات الجوية بعد ان تخف شدة الضباب خلال الساعات المقبلة”.ع.ع

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تعليق الرحلات الجوية في مطار البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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