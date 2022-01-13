الركابي: المالكي ليس لديه شروط للحوار مع الصدر

2022/01/13 | 10:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، اليوم الخميس، ان زعيمه نوري المالكي ليس لديه اي شروط للحوار والتحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال الركابي، لوكالة ايرث نيوز، إن “كل الانباء والمعلومات التي تتحدث عن وضع المالكي شروط للحوار والتحالف مع الصدر، غير صحيحة، وهي شائعات تقف خلفها اجندات تريد […]

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