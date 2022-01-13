ناشئو اليد في بطولة خوزستان الدولية

2022/01/13 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع يتوجه صباح اليوم الخميس، وفد منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد، إلى محافظة البصرة، في طريقه للمشاركة في بطولة خوزستان الدولية لأعمار(19عاماً) التي ستقام في إيران.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد كرة اليد حسام عبدالرضا، لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن" البطولة ستنطلق يوم غد الجمعة وتستمر لغاية العشرين من الشهر الحالي، ومن المؤمّل أن تشارك فيها منتخبات جورجيا وأوزبكستان وسوريا للشباب ومنتخبي إيران للشباب والناشئين إضافة الى منتخبنا". وأوضح عبد الرضا أن "رئيس الاتحاد محمد الأعرجي وزملائه في اللجنة التنفيذيّة يعملون على خلق جيل جديد لفريق يضم لاعبين صغار ويكون نواة لانطلاقة حقيقيّة، على غرار ما توفر لمنتخبنا الأول من معسكرين داخليين في وقت سابق". وأكد عبد الرضا ان" الاتحاد لا يهتم للنتائج بقدر الاستفادة والاحتكاك من البطولات العربية والآسيوية المقبلة، سيما أن فرق البطولة ستشارك بفئة الشباب باستثناء منتخبنا ممثلاً بمنتخب الناشئين".

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