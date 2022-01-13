طيران القوة الجوية يعالج إحدى الأهداف المهمة لداعش شمالي بغداد

2022/01/13 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، معالجة أحدى النقاط المهمة لعناصر داعش الإرهابية شمالي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طيران القوة الجوية العراقية يعالج إحدى الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد”.

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