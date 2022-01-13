التربية تصدر عددا من التوصيات بشأن امتحانات العام الدراسي الحالي

2022/01/13 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادترأس وزير التربية علي حميد الدليمي اجتماعاً ضم اعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات للتباحث في موضوع تنظيم امتحانات العام الدراسي 2021 – 2022 وآخر المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية.وذكرت الوزارة عبر مكتبها الاعلامي ان المجتمعين صوتوا على ان تكون الفحوص الامتحانية لجميع المواد الدراسية في الامتحانات العامة (الابتدائية، الثانوية) كما كانت في عهدها السابق (قبل …

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