تأجيل امتحانات نصف السنة لطلبة المدارس في أربيل

2022/01/13 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل أعلنت المديرية العامة لتربية أربيل، تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى يوم السبت المقبل.وقالت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” إنها قررت “تأجيل امتحانات نصف السنة في جميع مديريات التربية باستثناء منطقة سوران”.مبينة أن “هذا القرار جاء بسبب موجة الأمطار الغزيرة وحفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية”.

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